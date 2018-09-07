Дорога на север

Участок «Ираёль — Каджером» планируется сдать уже к концу этого месяца. Он возводится, напомним, в рамках соглашения между республикой и компанией «Дорожная концессия». Общая протяжённость дороги всего 45 километров 620 метров, но она имеет стратегическое значение в жизнедеятельности сразу 11 муниципалитетов Коми. Напомним, общие строительные работы здесь начаты 1 августа 2016 года – на объекте находится Ханты-Мансийский подрядчик. Первый участок «Малая Пера-Ираёль», протяжённостью 34 с половиной километра, оказался сдан в рекордные сроки – уже в октябре прошлого года.