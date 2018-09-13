День лесника

Сегодня в Сыктывкаре чествовали лучших работников лесной отрасли региона. Знаки отличия, звания и почётные грамоты федерального и республиканского уровней накануне профессионального праздника вручал лично Сергей Гапликов. В числе награждённых сегодня — лесники и лесничие, сотрудники авиалесооохраны, специалисты лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Глава Коми поблагодарил их за активную работу, благодаря которой многие лесные предприятия, ранее находившиеся на грани банкротства, теперь успешно работают и развиваются.