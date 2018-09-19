Активисты ОНФ в Коми обсудили проблемы сохранения мужского здоровья и социального долголетия

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в экспертном совещании по обсуждению вопросов, связанных с проблемами сохранения мужского здоровья и социального долголетия. К участию в мероприятии были приглашены представители медицинского сообщества, социальной сферы, профсоюзной организации и общественность.

Участники совещания отметили, что в настоящее время в Республике Коми существует выраженный дефицит врачей урологов-андрологов. Низкая кадровая укомплектованность снижает доступность специализированной помощи по профилю «урология-андрология», а также качество проводимых профилактических осмотров детей и подростков. Представители медицинского сообщества также отметили низкую мотивированность мужчин заниматься профилактикой своего физического состояния.

Обсуждая тему мужского здоровья, собравшиеся коснулись такого аспекта, как просветительская деятельность. «Молодые семьи хотят рожать здоровых детей. К сожалению, бытует мнение, что бесплодие – это сугубо женская проблема. Однако нарушения в репродуктивной системе нередко выявляется и у мужчин, особенно после перенесенных инфекционных заболеваний», – отметила заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра Тарана Пыстина. В связи с этим участники заседания сошлись во мнении, что для решения проблем мужского здоровья необходима не только медицинская составляющая, но и активная разъяснительная работа, направляющая к заботе о своем здоровье, причем уже с раннего детства.

В 2017 г. приказом Минздрава России был утвержден порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, где прописаны конкретные временные периоды: это три года, шесть, 14, 15, 16 и 17 лет. Однако далеко не все родители об этом знают и не все готовы самостоятельно приводить своих детей на прием. «В 14 лет рекомендовано всем проводить биохимический анализ крови на половые гормоны для того, чтобы в дальнейшем можно было опираться на репродуктивный потенциал здоровья мужчин», – отметил детский уролог-андролог отделения охраны репродуктивного здоровья Ирек Аминев.

В ходе заседания участники также выработали ряд предложений для включения в федеральную программу сохранения мужского здоровья и социального долголетия. В их числе: активизация информационно-разъяснительной работы с социально активной группой мужского населения и с родительским сообществом; разработка и реализация программ подготовки и переподготовки врачей-андрологов, развитие сети центров либо кабинетов репродуктивного здоровья, что особенно актуально для труднодоступных населенных пунктов.

«В новом «майском указе» поставлены задачи по обеспечению естественного роста численности населения и увеличению рождаемости. Демографические проблемы не будут решены в том числе, если не улучшится ситуация с мужским здоровьем. Представители сильного пола должны ответственно относиться к собственному здоровью и подготовке к отцовству. Этому могут способствовать разработка концепции мужского здоровья и создание федеральной программы», – заключил член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, главный врач Койгородской районной больницы Вадим Мечетин.