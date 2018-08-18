Предприятия и организации республики представили свои лучшие достижения на выставке «Достояние Севера».

Сегодня в Сыктывкаре открылась третья выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми, посвящённая 97-летию со дня образования региона. Гостей и участников Коми ВДНХ поприветствовал Сергей Гапликов.

«Выставка Коми ВДНХ стала площадкой, определяющей будущее развитие отраслей республики, формирующей потенциал и перспективы наших предприятий. Здесь также наглядно представлена самобытность, богатая культура и история наших городов и районов. И всё это демонстрирует уникальность, неповторимость и величие нашего любимого северного края. Я благодарю участников, организаторов и гостей выставки за этот чудесный праздник. Выставка достижений и перспектив отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» объявляется открытой!», — заявил Глава Республики Коми.

В этом году свою продукцию, товары, услуги и достижения представили более 130 участников выставки. Сергей Гапликов осмотрел экспозиции, а также пообщался с представителями предприятий, организаций и муниципалитетов региона.

http://rkomi.ru/news/68520/