Встреча с Президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым

Сергей Гапликов обсудил с Владимиром Драчевым перспективы развития биатлонного спорта в Республике Коми.

Встреча с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, Президентом Союза биатлонистов России, четырёхкратным чемпионом мира состоялась сегодня, 16 августа, в Сыктывкаре.

Владимир Драчев рассказал о планах Союза по популяризации биатлона в регионах России и обсудил с Сергеем Гапликовым перспективы развития спортивной базы Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной, на территории которого проводятся чемпионаты и первенства Северо-Западного федерального округа.

«Союз биатлонистов России заинтересован в развитии региональных федераций. Мы готовы оказать поддержку по закупке винтовок, ковриков, лыж. Мы настроены работать внутри регионов, развивать биатлон малыми средствами, но массово, реализуя в том числе задачи, которые перед нами поставил Президент России Владимир Путин. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах. В Сыктывкаре всегда была сильной лыжная команда, начиная от Раисы Сметаниной и продолжая последними нашими звёздочками, такими как Юлия Белорукова. Но мы хотим, чтобы в Коми развивался и биатлон тоже, при этом не являясь конкурентом лыжному спорту», — отметил Владимир Драчев.

«Республика Коми воспитала много прославленных лыжников. Наша большая гордость – Раиса Петровна Сметанина, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой. На базе Республиканского лыжного комплекса, который носит её имя, мы хотим создать современный биатлонный центр, где можно будет проводить соревнования российского и международного уровней. Уверен, что и в биатлоне наши спортсмены тоже смогут себя проявить. И с Вашим участием, поддержкой мы добьёмся в этой работе качественных результатов», — заявил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/68477/