В Сыктывкаре жители Лесозавода и застройщик магазина не пришли к единому мнению

Жильцы домов по ул.Серова, рядом с которыми планируется строительство небольшого магазина, очередной раз встретились с застройщиком. Беседа проходила без повышенных тонов, как в администрации Сыктывкара, однако стороны продолжали настаивать на своих позициях.

Местные жители уверены, что магазин не нужен, к тому же о строительстве их мнения никто не спрашивал. Также лесозаводцы считают, что бизнес в этом месте в любом случае будет убыточным.

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