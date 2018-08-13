В городах и районах Коми прошла акция Народного фронта «ГТО со звездой»

В городах и районах Республики Коми прошла акция Общероссийского народного фронта «ГТО со звездой». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Легенды спорта – детям» с участием известных спортсменов, в нем приняли участие сотни человек.

Акция «ГТО со звездой» направлена на популяризацию здорового образа жизни, в Коми она проходит при участии регионального оператора всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Мероприятие в День физкультурника прошло в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Ижемском районе. В административном центре республики в акции в рамках соревнований спортивных семей приняли участие семьи из Сыктывкара, Инты, Усинска, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов.

Гостями мероприятия стали заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, участник зимних Олимпийских игр Андрей Нутрихин, чемпион России по тамэсивари, президент спортивной федерации киокусинкай карате Республики Коми Валерий Малышев, пятикратный победитель первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту Вячеслав Авдонин, боец ММА Андрей Селедцов, чемпион мира по полноконтактному кикбоксингу Заур Гаджиалиев.

«ГТО нужно всем, в том числе спортсменам. ГТО позволяет развиваться всесторонне. Человек приобретает тонус, с которым легче идти по жизни, легче справляться с трудностями. Комплекс ГТО дает возможность подготовить себя, проверить себя и стремиться к личному самосовершенству физически, а значит и духовно. Физическая культура – неотъемлемая часть общей культуры человека», – сказал Нутрихин.

В рамках акции ОНФ «ГТО со звездой» он провел открытую тренировку для спортивных семей, которые приехали на День физкультурника в Сыктывкар из многих районов республики.

Другой площадкой акции ОНФ стал парк имени Кирова в Сыктывкаре, где известный каратист Валерий Малышев и представители федерации киокусинкай каратэ Республики Коми провели открытую тренировку, показали приемы боевого искусства. Для сотен горожан – взрослых и детей – это стало настоящим праздником, в ходе которого они в том числе увидели, как мастера единоборств разбивают крепкие доски одним ударом.

В Ухте акцию ОНФ «ГТО со звездой» провели боец MMA Андрей Селедцов и чемпион мира по кикбоксингу Заур Гаджиалиев. Спортсмены качали пресс, отжимались, делали наклоны вперед, прыгали в длину с места и многое другое. В Воркуте к мероприятию подключился спортсмен-гиревик, чемпион мира Вячеслав Авдонин – он провел открытое занятие, в ходе которого выполнил различные испытания: поднимал гири, подтягивался, отжимался и другое.

«Акция ОНФ «ГТО со звездой» в Коми продолжится. Ведь спортивное мероприятие по всей стране проходит до 19 августа, в нем принимают участие практически вся страна. Заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса, чемпион мира 2004, 2006, 2013 гг. по тхэквондо Анатолий Чиканчи проведет в Сыктывкаре открытую тренировку для участников IV Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта», – отметил член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.