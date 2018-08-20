Сергей Гапликов: «Успех республики складывается из успехов и благополучия каждого её жителя».

Сегодня, 20 августа, в Сыктывкаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям Республики Коми, приуроченная к 97-й годовщине со дня образования региона.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил собравшихся с наступающими праздниками – Днём республики и Днём государственного флага России, а также поблагодарил за большой, личный вклад в развитие региона.

«Вы – профессионалы своего дела, патриоты. Вы – тот потенциал, который позволит реализовать стратегические задачи прорывного развития, поставленные перед нами Президентом России Владимиром Путиным. Вы – счастливые люди. Потому что вкладываете знания, опыт и душу в любимое дело, отдав ему многие годы своей жизни. Именно такой подход даёт надежду на то, что будущие поколения, взяв с вас пример, будут продолжать ваше дело и добиваться успехов. Успехи каждого из нас формируют успехи нашей республики. И чем больше успешных людей будет жить и работать в нашей республике, тем успешнее будет наш край. Пусть ваша энергия, трудолюбие, целеустремленность, опыт и мастерство послужат дальнейшему развитию нашей любимой республики», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/68550/