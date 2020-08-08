Спасти ребенка: Саша Сатинов

Только в лежачем положении и с мечтой когда-нибудь научиться хотя бы сесть. Так Саша Сатинов живет все свои 14 лет. У мальчика из Сосногорска так называемая хрустальная болезнь — это когда любое неосторожное движение может вызвать перелом. Этих самых переломов у мальчика был уже не один десяток. Но сегодня у него появился шанс изменить свою жизнь. В московском центре врожденной патологии Саше предложили программу укрепления костей. Первый курс прошел в мае. И врачи отмечают – лечение дает результаты. Но реабилитация растянется на несколько лет и она, увы, не бесплатная. Один курс стоит 180 тысяч рублей. Мама Саши, которая воспитывает сына одна, собрать такую сумму не в силах. Между тем, мальчика в клинике ждут уже 24 сентября.