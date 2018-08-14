Рабочий визит заместителя Председателя Правительства Республики Коми

13 августа наш город с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК Константин Лазарев. В ряду прочих, цель его поездки заключалась в осмотре благоустройства воркутинских дворов. Константин Григорьевич вместе с главой городского округа Юрием Долгих и руководителем администрации Игорем Гурьевым обошел территорию, попавшую в 2018 году под программу формирования комфортной городской среды, и проконтролировал ход проведения запланированных работ