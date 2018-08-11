Команда «Молодежки ОНФ» в Коми добивается ремонта опасных спортивных объектов в регионе

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» выявили в Сыктывкаре и поселке Краснозатонский опасные спортивные объекты. Представители Общероссийского народного фронта обратились к властям с просьбой устранить нарушения.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми вместе с журналистами проверили в поселке Краснозатонский стадион, расположенный на общественной территории рядом с перекрестком улиц Шолохова и Ломоносова. Общественники обратили внимание, что в населенном пункте недостаточно развита спортивная инфраструктура, поэтому объект востребован у взрослых и детей. Однако он находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для занимающихся.

Активисты Народного фронта зафиксировали на стадионе разрушение всех конструкций. Особенно опасными оказались повреждения защитной металлической сетки вокруг объекта – множество железных штырей, которые могут нанести травмы.

Общественники также обратили внимание на то, что стадион расположен вблизи от двух автомобильных дорог. Огораживающие конструкции, в том числе защитная сетка высотой более 3 м, призваны оберегать попадание мячей и других подвижных спортивных и игровых элементов на проезжую часть. Но в настоящее время повреждения таковы, что данная функция не обеспечивается. Так, непосредственно за футбольными воротами стадиона находится большое отверстие в ограждающей сетке, сразу за которой – автомобильная дорога. Дети вынуждены выбегать за мячом на проезжую часть.

Общественники обратили внимание и на то, что стадион в поселке Краснозатонский бесхозный. Активистам ОНФ в администрации поселка сообщили, что они не обслуживают спортивный объект. По словам представителей местных властей, они обращались в управление физической культуры и спорта администрации Сыктывкара (поселок Краснозатонский входит в состав городского округа Сыктывкар) с предложением взять объект на баланс.

В свою очередь в управлении физической культуры и спорта общественникам сообщили, что спортивный объект должны взять под контроль структуры, на чьей территории он находится, – это администрация поселка Краснозатонский или местная управляющая компания.

«Обратились в министерство физической культуры и спорта Республики Коми, чтобы там помогли решить вопросы о балансе спортивного объекта, его ремонте и содержании. Стадион в Краснозатонском важен и нужен для всех, он не может оставаться бесхозным и опасным для людей», – прокомментировал представитель команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Артем Шумилов.

В ходе рейда общественники также обнаружили опасный спортивный объект в Сыктывкаре – хоккейную площадку, где летом играют в футбол, расположенную рядом с домом №53а на улице Северной в Лесозаводском районе. Площадка расположена на дворовой территории, ее построили сами жители. Она давно пришла в негодность, а разрушения представляют опасность. Несмотря на это, здесь активно занимаются спортом дети. По их словам, в футбол здесь играет весь район.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой помочь жителям решить вопрос с обустройством площадки, возможно, в рамках программы благоустройства дворовых территорий.