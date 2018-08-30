Инициатива ОНФ в Коми о создании «зеленого щита» Сыктывкара получила одобрение в Общественной палате

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добиваются создания «зеленого щита» вокруг Сыктывкара. По инициативе общественников вопрос рассмотрен и получил поддержку в Общественной палате региона заинтересованных сторон: экспертов, представителей лесничеств, органов государственной и муниципальной власти. Одобренное предложение будет направлено в Госсовет республики для законодательного закрепления «зеленого щита» в регионе.

Представители ОНФ в Коми инициировали создание «зеленого щита» Сыктывкара на лесных участках общей площадью 367 га. Общественники предварительно в ходе встреч и заседаний с участием экологов, представителей лесничеств и органов власти установили, что данные лесные участки ценны для природной среды и экологического благополучия города.

Активисты ОНФ в Коми считают, что обсуждение и одобрение инициативы «зеленого щита» вокруг Сыктывкара в Общественной палате региона – важный шаг. При этом представители Народного фронта отметили, что в этом вопросе было много трудностей: на уровнях органов власти долгое время не могли найти понимания. Чиновники считали, что административный центр республики и так экологически защищен.

«Но в итоге понимание было найдено. Да, Коми – лесная республика. Но на территориях непосредственно рядом с городом мало лесных зон, и у них нет дополнительного охранного статуса, который мог бы их уберечь от вырубок, причем на законных основаниях. В то же время в Сыктывкаре много нерешенных экологических проблем. Поэтому «зеленый щит» для города необходим как воздух, в том числе в качестве рекреационных зон для отдыха жителей», – подчеркнул руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Коми Михаил Ковалев.

Но и в Общественной палате региона активистам ОНФ в Коми пришлось доказывать свою правоту. Некоторые участники обсуждения указывали, что перевод отдельных лесных зон рядом с Сыктывкаром в особый охранный статус будет мешать строительству частных домов на участках, выделенных, например, многодетным матерям. Участники пришли к заключению, что в этом вопросе необходим баланс.

Как отметила в ходе заседания заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, необходимы учет интересов граждан в ходе частного строительства и сохранение природы, так как без развития экологического благополучия населения невозможно будущее.

Представители ОНФ в Коми отметили, что предложенные участки «зеленого щита» не такие большие и они изначально учитывают интересы граждан при индивидуальном строительстве. Это подтвердили на заседании представители администрации Сыктывкара и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

В Общественной палате Коми было отмечено, что не только Сыктывкар нуждается в «зеленом щите». Также было указано, что на землях административного центра Коми есть лесные участки, которые не учтены и не находятся ни на чьем балансе.

Как отметила по итогам принятого положительного решения заместитель председателя Общественной палаты Коми, член Общественной палаты России Анна Чуракова, создание «зеленого щита» вокруг Сыктывкара – первый шаг в создании других «зеленых щитов» в республике.