Фабрика талантов

Сегодня на базе оздоровительного лагеря «Мечта» сбылась мечта одаренных школьников по обществознанию, праву и истории. Впервые их объединили на одной площадке. В течение этой недели с умниками и умницами летней профильной школы будут работать победители федеральных олимпиад – в некоторых случаях и сами школьники. Именно они будут наставниками. Задача – заразить остальных стремлением к учебе, а ещё поделиться опытом. Организаторы смены надеются так повысить результативность нашего участия на российском уровне.