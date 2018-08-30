Активисты ОНФ в Коми добиваются решения проблем сельских школ

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» и проверки состояния школ к новому учебному году добились ремонта спортивного зала в школе села Пажга Сыктывдинского района. Общественники отметили, что работы в учебном заведении удалось завершить к 1 сентября.

Ранее активисты ОНФ в Коми провели рейды в учебных учреждениях на предмет состояния школьной инфраструктуры. Они особо обратили внимание на учебные заведения в сельской местности в Сыктывдинском и Корткеросском районах. В школе села Пажга стены спортивного зала находились в ненормативном состоянии и были поражены плесенью.

Информацию о необходимости принятия мер общественники направили в министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацию района. В итоге недостатки были устранены.

Заместитель директора школы села Пажга Владимир Тихонюк сообщил о проделанной работе: стены спортивного зала очищены от плесени, заштукатурены и покрашены, обработаны специальным составом, который предотвращает появление и распространение плесени.

«У общественников были сомнения в том, что в школе Пажги успеют сделать ремонт к 1 сентября, потому что ранее в региональном министерстве образования сообщили, что заявка на получение субсидии для ремонта только на рассмотрении. Однако сейчас отмечаем, что все вопросы удалось решить и школьный спортивный зал к началу учебного года отремонтирован», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Общественники сообщили, что еще одним положительным моментом по итогам проведенного мониторинга стал ремонт спортивного зала в школе поселка Визябож в Корткеросском районе. В 2013 г. здесь был проведен ремонт, но были применены некачественные материалы. В результате отделка стен стала разрушаться. Активистам ОНФ в Коми директор школы Галина Козлова сообщила о проведении ремонта в учебном заведении. В августе 2018 г. комиссия по приемке готовности школы к учебному году первым делом осмотрела спортзал. Замечаний не возникло.

По итогам мониторинга ОНФ состояния сельских школ были выявлены и другие недостатки, которые на сегодняшний день устранены. Так, в школе села Зеленец на четвертом этаже отремонтирован пол. Также ранее был устранен существенный недостаток в школе №1 села Выльгорт, где общественники зафиксировали, что в школьных туалетах для мальчиков и девочек между санузлами отсутствуют перегородки. После поднятого активистами ОНФ в Коми вопроса представители администрации школы организовали ремонт, в ходе которого были установлены пластиковые перегородки и двери. Также в этой школе к 1 сентября проведено качественное обустройство раздевалки.

«Состояние школ и детских учреждений – один из приоритетов проекта ОНФ «Народная оценка качества». Активисты Народного фронта в Коми продолжат мониторинги по данному направлению», – отметила Шумилова.