В феврале - марте 2018 года был проведен муниципальный этап X республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей», посвященный Году культуры безопасности и Году добровольца (волонтера). Сформирован состав жюри, в которое вошли представители местных пожарно-спасательных гарнизонов, которое и подвело итоги конкурса: Батеха Д.И. — начальник ВПЧ Вуктыльского ЛПУМГ, Потапов С.А. — старший дознаватель отделения НДПР г. Вуктыла УНД и ПР ГУ МЧС России по РК старший лейтенант внутренней службы, Дуванов В.И. — начальник караула 24-ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по РК» лейтенант внутренней службы. В этом этапе приняло участие 43 работы из четырех дошкольных учреждений города: «Чебурашка», «Дюймовочка», «Солнышко» и «Сказка». Все работы были яркими и индивидуальными.