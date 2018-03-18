Молодая многодетная семья Яшиных проголосовала на выборах на избирательном участке № 238. У семьи трое детей. Яшины имеют активную жизненную позицию и принимают участие в общественной жизни городского округа «Вуктыл». Выборы Президента Российской Федерации для их семьи - это важное и ответственное событие, ведь от их голоса зависит будущее детей. Материнский капитал семье очень помог в решении жилищного вопроса. Семьей Яшиных было принято решение направить средства маткапитала на погашение процентов по ипотеке, полученной для улучшения жилищных условий.