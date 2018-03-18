яшины

18.03.2018   Вуктыл

Молодая многодетная семья Яшиных проголосовала на выборах на избирательном участке № 238. У семьи трое детей.  Яшины  имеют активную жизненную позицию и  принимают участие в общественной жизни городского округа «Вуктыл». Выборы Президента Российской Федерации  для их семьи - это  важное и ответственное событие, ведь от их голоса зависит  будущее  детей.  Материнский капитал семье очень помог в решении жилищного вопроса. Семьей Яшиных было принято решение направить  средства маткапитала на погашение процентов по ипотеке, полученной для  улучшения  жилищных условий. 

яш

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