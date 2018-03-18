первые голосующие

Активно принимают участие в выборах впервые голосующие избиратели городского округа "Вуктыл", которым исполнилось 18 лет. Для ребят это первые выборы Президента Российской Федерации. Учащийся СОШ № 1 Данила Попов проголосовал на избирательном участке № 239. Для Данилы этот день стал волнительным и запоминающимся. Всем избирателям, которые 18 марта впервые примут участие в этом важном мероприятии, подготовлены подарки: конституция Российской Федерации, футболка и обложка на паспорт.