18 марта в городском округе «Вуктыл» в день выборов Президента Российской Федерации двери открыли 12 участковых избирательных комиссий. Жители округа с самого утра семьями идут на главные выборы нашей страны. Проголосовавшим избирателям волонтерами предлагаются различные бонусы от партнеров в рамках социального проекта «Я выбираю». Вместе с вуктыльцами на избирательном участке № 239 проголосовал руководитель администрации В.Н. Крисанов.

Также на своих избирательных участках проголосовали депутат Государственного Совета РК В.И. Терехова, глава городского округа «Вуктыл» - председатель Совета округа В.В.Олесик, начальник ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» В.В.Куликов, начальник ВГПУ «Газпром добыча Краснодар».