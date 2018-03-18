выборы 18

18.03.2018   Вуктыл

 

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18 марта  в  городском округе «Вуктыл» в день выборов Президента Российской Федерации  двери открыли  12 участковых избирательных комиссий. Жители округа с самого утра семьями идут на  главные выборы нашей страны.  Проголосовавшим избирателям волонтерами предлагаются  различные бонусы  от партнеров в рамках  социального проекта «Я выбираю».  Вместе с вуктыльцами на избирательном участке № 239 проголосовал руководитель администрации В.Н. Крисанов.

Также на своих избирательных участках проголосовали депутат Государственного Совета РК В.И. Терехова, глава городского  округа «Вуктыл» - председатель Совета округа  В.В.Олесик,  начальник ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» В.В.Куликов, начальник ВГПУ «Газпром добыча Краснодар».

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