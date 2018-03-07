«Администрация городского округа «Вуктыл» сообщает, что ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации работников АПК РК» приглашает 5-6 апреля 2018 года руководителей и специалистов, мастеров, технологов предприятий, цехов по переработке молока, мяса, производства хлеба, глав крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, работников организаций общественного питания на повышение квалификации — практикум в г. Сыктывкар по теме: «Подготовка к проверке Роспотребнадзора по внедрению системы пищевой безопасности ХАССП на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания».