Вниманию населения и субъектов малого и среднего предпринимательства!

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека», расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 20, осуществляет свою деятельность информационно-маркетинговый центр предпринимательства. В информационно-маркетинговом центре предпринимательства индивидуальные предприниматели, юридические лица, другие хозяйствующие субъекты, а также граждане, желающие открыть собственное дело, могут получить бесплатные консультации, электронные рассылки информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности и получить бесплатный доступ к справочной системе «Консультант-Плюс».

Режим работы информационно-маркетингового центра предпринимательства:

Понедельник – Четверг: 10 00 - 1800 – без обеда

Пятница - Суббота: 1000 – 1700 – без обеда

Воскресенье – выходной.

(конт. тел. 2-16-49, адрес электронной почты: vykt.vmcb@mail.ru)