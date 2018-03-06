Указом Президента РФ 2018-2027 гг. объявлены Десятилетием детства. С целью дополнительного информирования граждан 5 марта 2018 года состоялся круглый стол с участием молодых и многодетных семей в рамках реализации проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». По инициативе секретаря местного отделения партии В.И.Тереховой в зале собрались специалисты администрации городского округа «Вуктыл», представитель пенсионного фонда С.В. Черненко, директор Центра социальной защиты населения М.В.Нестеренко, которые рассказали о мерах социальной поддержки семьям с детьми, об изменениях в предоставлении материнского и регионального семейного капиталов, об условиях предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, условиях ипотечного кредитования семей с детьми. Участники круглого стола смогли задать вопросы и получить консультацию специалистов.