Фестиваль «А ну –ка, девочки!»

Музыкальным подарком всем женщинам стал фестиваль «А ну-ка, девочки!», который прошёл 2 марта в Детской музыкальной школе. По традиции открыла фестиваль и поздравила с наступающим праздником заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Идрисова Г.Р. Участниками этого мероприятия стали учащиеся всех исполнительских отделений школы с первого по выпускной класс. В программе фестиваля прозвучали произведения великих классиков XII-XIII веков и современных композиторов. Все артисты тщательно готовились, исполняли свои произведения вдохновенно и сосредоточено, а слушатели очень тепло приветствовали юных музыкантов.