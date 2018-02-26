23 февраля состоялся матч между хоккейными клубами им. Георгия Панина (г.Ухта) и «Медведи» (г.Вуктыл). Встреча была приурочена к 100-летию Вооруженных сил Российской Федерации. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу команды г.Ухта. После игры состоялось церемония награждения. В.Д. Леканов, тренер хоккейного клуба им. Георгия Панина, президент Федерации, председатель комитета по работе с регионами Всероссийской Федерации Полиатлона вручил кубок победителям, а также награды и вымпелы командам-участникам. Помимо этого он отметил хорошую организацию матчевой встречи, теплый прием, качественный лед и хорошую физическую подготовку соперников. Руководитель администрации ГО «Вуктыл» В.Н. Крисанов поблагодарил команды за интересную, увлекательную игру и поздравил всех с Днем защитника Отечества.