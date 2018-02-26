С 19 по 24 февраля в г. Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» команда по мини-футболу г.Вуктыл с руководителем делегации А.Г.Лукьянченко и тренером Н.С.Маркиным участвовала в Чемпионате Северо-Западного федерального округа по мини-футболу среди юношеских команд 2004-2005 г. рождения. Команда г.Вуктыл в составе 8 человек (Тимур Николаев, Владислав Карташёв, Кирилл Шумилов, Константин Самойлов, Кирилл Дубов, Денис Евтифеев, Игорь Радионов, Михаил Мартюшев) одержала победу над командами Ненецко-автономного округа (4:1), Вологодской области (2:1), Новгородской области (6:4). В финальной встрече с командой Архангельской области наши ребята одержали победу по пенальти. В номинации «Лучший игрок» был награжден Михаил Мартюшев.