Погода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОБ ОПАСНОМ ПРИРОДНОМ ЯВЛЕНИИ
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в период с 24 февраля по 1 марта 2018 года на территории республики ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 12-17°С ниже климатической нормы (норма -12...-19°С).
Ожидается, что в ночные часы минимальная температура воздуха будет понижаться до -27...-35°С, в отдельных районах до -37...-42°С.
Рекомендации населению:
Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
Во время протапливания печей не допускать их перекала.
Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
Не перегружайте электрическую сеть.
Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
Не пейте спиртного - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.
Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками.
Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Напоминаем:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112"
Отдел по делам ГО и ЧС