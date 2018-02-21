ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБ ОПАСНОМ ПРИРОДНОМ ЯВЛЕНИИ

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в период с 24 февраля по 1 марта 2018 года на территории республики ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 12-17°С ниже климатической нормы (норма -12...-19°С).

Ожидается, что в ночные часы минимальная температура воздуха будет понижаться до -27...-35°С, в отдельных районах до -37...-42°С.

Рекомендации населению:

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Во время протапливания печей не допускать их перекала.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

Не пейте спиртного - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками.

Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Напоминаем:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112"

Отдел по делам ГО и ЧС