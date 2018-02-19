масленница

Масленица - один из самых любимых народных праздников. 18 февраля на городской площади шумно и весело прошли народные гуляния «Широкая Масленица»

С утра на площади звонко играла музыка, работали аттракционы, карусель, было организовано катание на лошади, катание на ватрушке. Площадь превратилась в город мастеров, где были фото салон «Мисс Весна», грим-салон, выставка – продажа народных умельцев, увлекательные мастер – классы по изготовлению кукол - оберегов, игровые детские площадки, «Богатырские забавы», «Емелина печь» с горячим чаем и блинами. В этот день все желающие могли попробовать блины. В конкурсе «Блин – Господин» народное жюри голосованием определило, что самыми вкусными блинами угощала всех команда «Дружина» (семьи Мазилиных и Захаровых).