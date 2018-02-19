масленница

19.02.2018   Вуктыл

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Масленица - один из самых любимых народных праздников. 18 февраля на городской площади шумно и весело прошли народные гуляния «Широкая Масленица»

С утра на площади звонко играла музыка, работали аттракционы, карусель, было организовано катание на лошади,  катание на ватрушке.   Площадь превратилась  в  город мастеров,  где были фото салон «Мисс Весна», грим-салон, выставка – продажа народных умельцев, увлекательные мастер – классы по изготовлению кукол - оберегов, игровые детские площадки, «Богатырские забавы», «Емелина печь» с горячим чаем и блинами. В этот день все желающие могли попробовать блины.  В конкурсе «Блин – Господин» народное жюри голосованием определило, что  самыми  вкусными блинами угощала всех  команда «Дружина» (семьи Мазилиных и Захаровых).

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