16 февраля в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл» состоялась встреча руководителя РИК Всероссийского Совета местного самоуправления, директора филиала ООО «РГС - Медицина» в Республике Коми, кандидата политических наук Цветковой Надежды Федоровны с работниками администрации. В ходе встречи была представлена презентация «О деятельности филиала ООО «РГС – Медицина» в Республике Коми и преимуществах обязательного медицинского страхования ООО «РГС – Медицина». В завершении встречи Н.Ф. Цветковой были вручены благодарности за реализацию лучших практик местного самоуправления на территории городского округа «Вуктыл». Директор филиала ООО «РГС – Медицина» совместно с руководителем администрации В.Н. Крисановым и главным врачом Вуктыльской «ЦРБ» А.В. Налимовым посетили детское отделение. Н.Ф. Цветкова вручила памятные сувениры детям и пожелала им скорейшего выздоровления. После этого состоялась встреча с коллективом медицинских работников, где в торжественной обстановке были вручены благодарности за вклад в защиту медицинских интересов населения МО ГО «Вуктыл».