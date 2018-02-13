«Извещение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы»

В соответствии распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от «12» февраля 2018 года № 02/95 «О продлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы» администрация городского округа «Вуктыл» объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника — начальника отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации городского округа «Вуктыл».

Первый этап конкурса состоится 27 февраля 2018 г. в 14-00 часов в здании администрации городского округа «Вуктыл» (г. Вуктыл ул. Комсомольская, 14, зал заседаний). Конкурс проводится в два этапа.