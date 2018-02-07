Стеценко Т.А. трудные дети

Проект «Мы вместе»

На базе территориального Центра социального обслуживания населения прошел очередной цикл мероприятий по технологии «Цветные ладошки», в рамках межведомственного муниципального инновационного проекта «Мы вместе», прошедшего конкурсный отбор в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Чувство прекрасного у человека развивается и воспитывается с детства. Начинается это воспитание в семье, в процессе общения с природой, книгами и продолжается в школе, где формируется более глубокое восприятие прекрасного. Мир природы, окружающей нас, полон красоты и гармонии. Нужно только научиться наблюдать и анализировать, изучая природные формы. Занятия по изобразительному искусству способствуют расширению кругозора детей, их интересов, развитию их мышления, творческого воображения, развивают зрительную память, формируется целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. Ребята усваивают целый ряд графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать предметы и окружающий их мир.