Объявление пзз

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация городского округа «Вуктыл» извещает о начале публичных слушаний по проектам:

- Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл».

В состав проекта Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл» входят следующие документы:

Положение о территориальном планировании. Материалы по обоснованию генерального плана. Карты планируемого размещения объектов местного значения.

В состав проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» входят следующие документы:

Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл». Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.

Публичные слушания по проектам Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» осуществляются в период с 26 января 2018 года по 04 апреля 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится:

02 апреля 2018 года в 11-30 часов в здании метеостанции по адресу: д. Усть-Щугер, ул. Лесная, д. 18;

02 апреля 2018 года в 14-00 часов в административном здании по адресу: пст. Усть-Соплеск, ул. Школьная, д. 12;

02 апреля 2018 года в 17-00 часов в жилом доме по адресу: д. Усть-Воя, ул. Центральная, д. 26;

03 апреля 2018 года в 11-00 часов в административном здании по адресу: с. Дутово, ул. Советская, д. 1;

03 апреля 2018 года в 14-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Лемты, ул. 40 лет Победы, д. 2;

04 апреля 2018 года в 12-00 часов в административном здании по адресу: пст. Шердино, ул. Молодежная, д. 5;

04 апреля 2018 года в 15-00 часов в жилом доме по адресу: д. Савинобор, ул. Печорская, д. 13;

05 апреля 2018 года в 12-00 часов в административном здании по адресу: с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1;

05 апреля 2018 года в 16-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Кырта, ул. Осипова, д. 24;

06 апреля 2018 года в 12-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Лемтыбож, ул. Печорская, д. 2;

06 апреля 2018 года в 17-00 часов в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, актовый зал.

Для ознакомления участников публичных слушаний с указанными документами открываются экспозиции проекта Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл» и проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» по следующим адресам:

1) в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 109;

2) в здании метеостанции по адресу: д. Усть-Щугер, ул. Лесная, д. 18;

3) в административном здании по адресу: пст. Усть-Соплеск, ул. Школьная, д. 12;

4) в жилом доме по адресу: д. Усть-Воя, ул. Центральная, д. 26;

5) в административном здании по адресу: с. Дутово, ул. Советская, д. 1;

6) в здании дома культуры по адресу: пст. Лемты, ул. 40 лет Победы, д. 2;

7) в административном здании по адресу: пст. Шердино, ул. Молодежная, д. 5;

8) в жилом доме по адресу: д. Савинобор, ул. Печорская, д. 13;

9) в административном здании по адресу: с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1;

10) в здании дома культуры по адресу: пст. Кырта, ул. Осипова, д. 24;

11) в здании дома культуры по адресу: пст. Лемтыбож, ул. Печорская, д. 2.

Экспозиция проводится в период с 09 февраля 2018 года по 27 марта 2018 года. Посещение экспозиций осуществляется во вторник и четверг с 14 часов до 17 часов. При проведении экспозиции посетители имеют право внести свои предложения, замечания в письменной форме в соответствующий журнал для учета посетителей экспозиции и записи предложений.

Участники публичных слушаний также могут ознакомится с проектами и информационными материалами к ним на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» www.vuktyl.com в подразделе «Генеральный план и Правила землепользования и застройки» раздела «Архитектура и градостроительство».

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Порядком организации и проведении публичным слушаний на территории городского округа «Вуктыл», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» от 19 апреля 2016 года № 33.

Предложения и замечания по указанным проектам участниками публичных слушаний могут быть направлены до 27 марта 2018 года: