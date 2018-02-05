Объявление пзз
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Администрация городского округа «Вуктыл» извещает о начале публичных слушаний по проектам:
- Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл»;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл».
В состав проекта Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл» входят следующие документы:
- Положение о территориальном планировании.
- Материалы по обоснованию генерального плана.
- Карты планируемого размещения объектов местного значения.
В состав проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» входят следующие документы:
- Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл».
- Карта градостроительного зонирования.
- Градостроительные регламенты.
Публичные слушания по проектам Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» осуществляются в период с 26 января 2018 года по 04 апреля 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
02 апреля 2018 года в 11-30 часов в здании метеостанции по адресу: д. Усть-Щугер, ул. Лесная, д. 18;
02 апреля 2018 года в 14-00 часов в административном здании по адресу: пст. Усть-Соплеск, ул. Школьная, д. 12;
02 апреля 2018 года в 17-00 часов в жилом доме по адресу: д. Усть-Воя, ул. Центральная, д. 26;
03 апреля 2018 года в 11-00 часов в административном здании по адресу: с. Дутово, ул. Советская, д. 1;
03 апреля 2018 года в 14-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Лемты, ул. 40 лет Победы, д. 2;
04 апреля 2018 года в 12-00 часов в административном здании по адресу: пст. Шердино, ул. Молодежная, д. 5;
04 апреля 2018 года в 15-00 часов в жилом доме по адресу: д. Савинобор, ул. Печорская, д. 13;
05 апреля 2018 года в 12-00 часов в административном здании по адресу: с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1;
05 апреля 2018 года в 16-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Кырта, ул. Осипова, д. 24;
06 апреля 2018 года в 12-00 часов в здании дома культуры по адресу: пст. Лемтыбож, ул. Печорская, д. 2;
06 апреля 2018 года в 17-00 часов в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, актовый зал.
Для ознакомления участников публичных слушаний с указанными документами открываются экспозиции проекта Генеральный план муниципального образования городского округа «Вуктыл» и проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл» по следующим адресам:
1) в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 109;
2) в здании метеостанции по адресу: д. Усть-Щугер, ул. Лесная, д. 18;
3) в административном здании по адресу: пст. Усть-Соплеск, ул. Школьная, д. 12;
4) в жилом доме по адресу: д. Усть-Воя, ул. Центральная, д. 26;
5) в административном здании по адресу: с. Дутово, ул. Советская, д. 1;
6) в здании дома культуры по адресу: пст. Лемты, ул. 40 лет Победы, д. 2;
7) в административном здании по адресу: пст. Шердино, ул. Молодежная, д. 5;
8) в жилом доме по адресу: д. Савинобор, ул. Печорская, д. 13;
9) в административном здании по адресу: с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1;
10) в здании дома культуры по адресу: пст. Кырта, ул. Осипова, д. 24;
11) в здании дома культуры по адресу: пст. Лемтыбож, ул. Печорская, д. 2.
Экспозиция проводится в период с 09 февраля 2018 года по 27 марта 2018 года. Посещение экспозиций осуществляется во вторник и четверг с 14 часов до 17 часов. При проведении экспозиции посетители имеют право внести свои предложения, замечания в письменной форме в соответствующий журнал для учета посетителей экспозиции и записи предложений.
Участники публичных слушаний также могут ознакомится с проектами и информационными материалами к ним на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» www.vuktyl.com в подразделе «Генеральный план и Правила землепользования и застройки» раздела «Архитектура и градостроительство».
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Порядком организации и проведении публичным слушаний на территории городского округа «Вуктыл», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» от 19 апреля 2016 года № 33.
Предложения и замечания по указанным проектам участниками публичных слушаний могут быть направлены до 27 марта 2018 года:
- В письменной форме в адрес администрации городского округа «Вуктыл»;
- Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.