лолдодпрвен

26 января 2018 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл прошел традиционный муниципальный творческий конкурс «Минута славы», в котором приняли участие обучающиеся и творческие коллективы 5-8 классов общеобразовательных школ городского округа «Вуктыл».

Перед началом конкурса заведующий отделом - директор центра спортивных мероприятий МБУ "Клубно - спортивный комплекс" г.Вуктыл Лукьянченко Г.А. и заместитель заведующего отделом центра Зацеда Л. В. вручили обучающимся, выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", знаки отличия. Серебряные знаки отличия получили: Кожевин Даниил, Мустафина Полина, Сергеев Матвей. Золотым знаком отличия были награждены: Козлов Владислав, Тихонов Виталий, Игнатенко Анастасия. Учитель физической культуры МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с.Подчерье Нидоступ М.М. был награжден дипломом Министерства физической культуры и спорта Республики Коми за I место в Республиканском этапе ВЫсероссийского смотр - конкурса в номинации "Лучший организатор физкультурно - спортивной работы в сельской местности".

Конкурсанты представили выступления в пяти номинациях: "Тетрализованное выступление","Песня", "Танец", "Спортивное творчество", "Оригинальный жанр".

Жюри под председательством начальника Управления образования администрации городского округа Вуктыл Е.А. Ершовой оценило исполнительское мастерство и артистизм конкурсантов, а также эмоциональную насыщенность и эстетичность номеров.