вапроваполвапроваер

Граждане и организации могут получить услуги Росреестра в режиме онлайн

На официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (http://kadastr.ru/) физическим и юридическим лицам можно оперативно и удобно получать общую информацию по объектам недвижимости бесплатно.

Справочную информацию об объекте недвижимости можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request). Для этого необходимо зайти на сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра в раздел «Электронные услуги и сервисы»/ «Узнать сведения о недвижимости» и найти объект недвижимости по кадастровому номеру или адресу.

Информацию можно узнать как по земельным участкам, так и объектам капитального строительства. Справочная информация по объектам недвижимости доступна не только собственникам данного имущества, но и прочим заинтересованным лицам. При этом следует понимать, что некоторые сведения доступны для получения только по запросу владельца объекта недвижимости и не доступны для посторонних лиц.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми рекомендует проверять данные по тому или иному объекту недвижимости во время сделок, особенно, когда идет речь о договоре купли-продажи.