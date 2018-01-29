апоавповаепо

Кадастровая палата провела мониторинг качества деятельности кадастровых инженеров в Республике Коми Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми на основании поступающих на государственный кадастровый учет межевых, технических планов и актов обследования осуществил анализ документов, подготовленных кадастровыми инженерами, выполняющих работы на территории Республики Коми за 2017 год. На основе собранных данных представлены сведения об общем количестве решений об осуществлении государственного кадастрового учета и решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, принятых по истечении срока приостановления осуществления государственного кадастрового учета, принятого по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ.