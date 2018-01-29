ролпрлоапрлоарл

Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла приглашает граждан, которые зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом, в день голосования будут находиться в отпуске, командировке, на лечении, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Это можно сделать с 31 января по 12 марта 2018 года:

1) в Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла -

с 1400 до 1800 часов в рабочие дни,

с 1000 до 1400 часов в выходные и нерабочие праздничные дни

справки по телефонам: 21-171, 27-174

2) в МФЦ «Мои документы» - по режиму работы учреждения

справки по телефону: 22-914

3) через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» - в любое удобное для Вас время.

Начиная с 25 февраля по 12 марта 2018 года заявление можно подать ещё и в участковой избирательной комиссии

с 1600 до 2000 часов в рабочие дни,

с 1000 до 1400 часов в выходные и нерабочие праздничные дни

С 13 марта до 1400 часов 17 марта 2018 года можно оформить специальное заявление лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.