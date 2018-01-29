ролпрлоапрлоарл

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Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла приглашает граждан, которые зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом, в день голосования будут находиться в отпуске, командировке, на лечении, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Это можно сделать с 31 января по 12 марта 2018 года:
- 1) в Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла -
с 1400 до 1800 часов в рабочие дни,
с 1000 до 1400 часов в выходные и нерабочие праздничные дни
справки по телефонам: 21-171, 27-174
- 2) в МФЦ «Мои документы» - по режиму работы учреждения
справки по телефону: 22-914
- 3) через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» - в любое удобное для Вас время.
Начиная с 25 февраля по 12 марта 2018 года заявление можно подать ещё и в участковой избирательной комиссии
с 1600 до 2000 часов в рабочие дни,
с 1000 до 1400 часов в выходные и нерабочие праздничные дни
С 13 марта до 1400 часов 17 марта 2018 года можно оформить специальное заявление лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.