Мантуров доложил Путину о реализации за два года 780 проектов из плана импортозамещения

По словам главы Минпромторга, 35 производств в стране уже работают благодаря поддержке Фонда развития промышленности. В России в течение двух лет планируется реализовать 780 проектов, включенных в план импортозамещения.

"Мы на сегодняшний день уже запустили производство и поставку, в том числе на экспорт, конкурентоспособной продукции по 350 проектам, и в течение двух лет мы завершим еще 780 проектов, которые были включены в план импортозамещения", - доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту России Владимиру Путину.

По его словам, 35 производств в стране уже работают благодаря поддержке Фонда развития промышленности. "Всего с момента принятия вами решения о создании фонда поддержано 268 проектов, - заявил министр. - Общая сумма, объем инвестиций составил 250 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на льготные займы Фонда развития промышленности". Мантуров отметил, что в регионах зарегистрировано уже 40 таких фондов с общим объемом капитала на 2018 год более 5 млрд рублей. "При этом все фонды работают по стандартам федерального фонда, и в основном нацелены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса, - подчеркнул он. - Мы, таким образом, обеспечиваем проникновение именно в малый и средний сектор". "Нам достаточно сложно с федерального уровня финансировать проекты в 20-50 млн, за счет того, что 70% мы автоматом будем софинансировать из федерального фонда, а 30 [%] будут предоставлять регионы, мы обеспечим стабильное развитие этого направления", - уверен глава Минпромторга.

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