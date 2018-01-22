черыкеоыкр

В Коми большинство УИКов готовы принять избирателей с инвалидностью

В Коми с сентября 2016 года провели большую работу по адаптации условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность, а также повысили доступность помещений для голосования для этой категории граждан. Об этом БНК сообщила руководитель аппарата регионального избиркома Наталья Макарова.

На выборах президента в марте 2018 года в Коми на первых этажах зданий будет расположено 549 помещений для голосования, что составляет 86% от общего количества. По сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, в регионе изысканы ресурсы для перевода 25 помещений для голосования на первые этажи зданий для создания условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность. На остальных избирательных участках планируется организация дежурства волонтеров для оказания помощи гражданам с инвалидностью.

Стоянки личного транспорта возле зданий, в которых располагаются помещения для голосования, оборудованы на 570 избирательных участках, что составляет 90% от общего количества избирательных участков. По сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, рост составил 47%.

На 385 избирательных участках здания, в которых располагаются помещения для голосования, планируется оборудовать специальными приспособлениями (настилами, поручнями, рельсами, пандусами), это составляет 61% от общего количества избирательных участков. Рост, по сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, составил 36%.

18 помещений для голосования будут максимально приспособлены для голосования инвалидов-колясочников, то есть оборудованы специальными кабинами.

Настольные ширмы для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями будут использовать на 553 избирательных участках, что составляет 87% - рост, по сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, составил 20%.

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