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Минувший 2017 год был объявлен Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым Годом добрых дел. Под этим девизом на территории городского округа «Вуктыл» прошло 264 мероприятия, организованных учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, активистами районного совета ветеранов и др.
В ходе благотворительной кампании «Добродетель - путь к возрождению» были реализованы межведомственные проекты «Мы вместе» и «Активное долголетие», позволившие оказать различные услуги и помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке (ветеранам, гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и т.д.). Кроме того были реализованы мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия, улучшение окружающей среды, благоустройство территории городского округа «Вуктыл».
Администрация городского округа «Вуктыл» выражает огромную благодарность всем, кто принял участие в проведенных мероприятиях, так как, благодаря их активной жизненной позиции Год добрых дел состоялся успешно.