Клуб юных корреспондентов начинает свою деятельность

В День российской печати 13 января в читальном зале центральной библиотеки прошло первое заседание клуба юных корреспондентов «Молодежная рубрика».

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет под руководством Василисы Гречневой будут получать навыки писать заметки, брать интервью, делать видеорепортажи. На первом заседании было рассказано об истории печатного дела, когда и где вышла первая российская газета «Ведомости», что, собственно, и послужило началом развития средств массовой информации. Так же Василиса поделилась профессиональными тайнами журналистики: как создаются новости, на что надо обращать особое внимание, чем отличается заметка от очерка, как брать интервью. Ребята получили первое задание – написать информацию о чем-либо на 10-15 строчек и взять интервью, темы подобрать на свое усмотрение. Работы будут совместно разбираться на следующем занятии, которое состоится в субботу 27 января.