Избирком Коми установил время агитационных встреч кандидатов и партий с избирателями

Избирком Коми установил время проведения агитационных собраний в государственных и муниципальных помещениях в период избирательной кампании по выборам президента России.

В будни зарегистрированный кандидат или партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, в таких помещениях смогут встречаться с избирателями в течение часа, в выходные и нерабочие праздничные дни – в течение двух часов.

Собственники помещений обязаны не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить о данном факте Избирком Коми, а также сообщить, когда помещение в течение агитационного периода может быть предоставлено другим кандидатам и политическим партиям.

Кроме того, Избирком республики установил порядок передачи сведений об избирателях, содержащихся в территориальном фрагменте "Регистра избирателей, участников референдума", в участковые избирательные комиссии для информирования граждан о дне, времени и месте голосования на выборах президента России.

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