кенукенрувкнрук

Число официально заявившихся на выборы президента России достигло 70 человек

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в общей сложности 70 человек заявили о желании участвовать в выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года, пишет ТАСС. Прием документов завершится сегодня, 12 января.

"Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении", - сказала она на заседании ЦИК.

Центризбирком России в пятницу, 12 января, завершит прием документов от кандидатов на выборах президента страны, выдвинутых партиями. На этом закончится этап выдвижения претендентов на высший государственный пост в РФ.

Как сообщалось, всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них - президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову - было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права.

Что касается кандидатов от партий, то ЦИК зарегистрировал уполномоченных 14 партий, выдвинувших кандидатов, при том, что комиссия получила 23 уведомления о проведении предвыборных съездов. Впрочем, у двух партий они были отменены, партия "Российский объединенный трудовой фронт" ("Рот фронт") собиралась дважды, а четыре партии назначили съезды на 11-12 января.

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