Уважаемые работники и ветераны печати!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий – журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, аспространителей печатной продукции – всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство. Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни округа. Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, печатным словом охраняете права и свободы граждан, живете проблемами жителей, помогаете им быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию. От всей души желаю вам творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей!

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов