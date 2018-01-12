Внимание, викторина!

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Сектором по туризму администрации городского округа "Вуктыл" совместно с национальным парком "Югыд ва" проводится викторина, посвященная этому празднику. Правила викторины просты: вам будут предлагаться вопросы, ответы на которые вы даете в комментариях к ним. Приветствуются развернутые, подробные ответы. Учитываются ответы, которые размещаются в группе "Маршруты Вуктыла. Туризм и активный отдых". (ссылка на группу https://vk.com/club118014333) Участие в викторине без ограничений по возрасту. Викторина продлится до 12 февраля 2018 года. Победители викторины, давшие наибольшее число правильных ответов, будут награждены призами.