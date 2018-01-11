Наблюдатели от США войдут в состав миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ

Официальный представитель посольства Соединенных Штатов в РФ Мария Олсон отметила, что в российский МИД был направлен вопрос о получении международными организациями соответствующего приглашения.

Наблюдатели от Соединенных Штатов войдут в состав миссии ОБСЕ на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

"Соединенные Штаты участвуют в наблюдении за выборами через международные организации, а именно ОБСЕ", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли представители США осуществлять наблюдение за предстоящими президентскими выборами. При этом она адресовала в российский МИД вопрос о получении международными организациями соответствующего приглашения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что наблюдатели от дипмиссии США не будут допущены на избирательные участки в ходе президентских выборов в России, с учетом отказа США принять наблюдателей из числа сотрудников российских загранучреждений на прошедших выборах американского президента. При этом российских дипломат заявил, что не видит проблем в том, чтобы американцы вошли в состав международных наблюдательных миссий.