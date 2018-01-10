Театр народных традиций продолжает творческую деятельность

7 января 2018 года на сцене МБУ «Клубно-спортивный комплекс» состоялась премьера нового спектакля Центра национальных культур «Рыбка» по одноименной пьесе Людмилы Роман.

В рамках проекта «Театр народных традиций» ставится уже третий межнациональный спектакль с участием представителей разных землячеств, входящих в Центр национальных культур. На этот раз это драматическое произведение, поднимающее общечеловеческие темы добра и зла, справедливости и беззакония, святой материнской любви. Самодеятельные актеры под руководством талантливого режиссера-постановщика, а по совместительству и автора пьесы, смогли донести до зрителя незыблемые ценности, пробудив в душах высокие порывы и трепетный отклик.

На премьере присутствовало большое количество жителей города, неравнодушных к театральному искусству, народному творчеству и заинтересованных деятельностью Центра национальных культур. Премьера вызвала живой интерес и горячий отклик в душах вуктыльцев.