ороплоплопл

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05.01.2018   Вуктыл

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5 января 2018 года принимала поздравления с 90-летием жительница нашего города Анна Егоровна Тихонова.

К юбилею Анне Егоровне было вручено персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Заместитель директора Ольга Згура и начальник отдела социальных гарантий Елена Мамчур Центра социальной защиты г.Вуктыла поздравили именинницу, вручили подарок от руководителя администрации городского округа «Вуктыл», пожелали крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта.

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