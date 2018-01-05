ороплоплопл

5 января 2018 года принимала поздравления с 90-летием жительница нашего города Анна Егоровна Тихонова.

К юбилею Анне Егоровне было вручено персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Заместитель директора Ольга Згура и начальник отдела социальных гарантий Елена Мамчур Центра социальной защиты г.Вуктыла поздравили именинницу, вручили подарок от руководителя администрации городского округа «Вуктыл», пожелали крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта.