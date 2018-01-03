оддлдлдлдлдлддлдлдлд

30 декабря 2017 в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, территорий городского округа «Вуктыл», а в 13:00 в актовом зале прошло торжественное награждение участников дипломами и денежными призами и благодарственными письмами.

Огромное спасибо Всем кто участвовал в конкурсе, Вы вложили много усилий, времени для украшения нашего прекрасного северного города!!! У кого по каким либо причинам не удалось прийти на награждение, ждем 9.10.2018 г. в 109 кабинете.

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