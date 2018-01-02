Геннадий Онищенко: "Судьбу страны определят сами россияне на выборах-2018"

"Комиинформ" продолжает серию публикаций с комментариями депутатов обеих палат парламента РФ о важности президентских выборов, которые состоятся в России 18 марта 2018 года, а также – об оценке управления государством Владимиром Путиным. Сегодня представляем вниманию читателей позицию первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

"Я хорошо помню, как и все представители моего поколения, те 20 лет унижения, которые пришлось испытать. Мы выросли в великой стране. А после развала СССР весь мир радовался, когда наши флаги топтали по земле, внутри отечества происходило то, чего врагу не пожелаешь. При Путине с Россией вновь стали считаться в международном сообществе, потому что он навел порядок внутри страны и обеспечил нам достойную репутацию на мировой арене. Теперь все видят, что защитник интересов России – это ее президент Путин", - отметил собеседник агентства.

По его словам, нынешний глава государства – олицетворение хозяина в доме, который заботится о том, чтобы дом был уютным и комфортным для всех, кто в нем проживает.