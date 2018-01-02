Из истории Выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года пройдут главные выборы нашей страны – Президента Российской Федерации. Избирательная комиссия Республики Коми предлагает экскурсию по страницам истории выборов. С максимально полной информацией предлагаем ознакомиться из книг издательской серии республиканского избиркома "Выборы в Республике Коми".

Вопрос о должности президента нашей страны был впервые поднят на референдуме РСФСР. Напомним, РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, являвшаяся суверенной союзной республикой в составе Союза Советских Социалистических Республик, по сути это название Российской Федерации до 25 декабря 1991 года.

Верховный Совет РСФСР принял решение о проведении 17 марта 1991 года референдума РСФСР, на который был вынесен следующий вопрос: "Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?". В референдуме РСФСР приняли участие 75,09 процента участников референдума, в Республике Коми – 68,12 процента. Итоги таковы: необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием, считали 69,85 процента участников референдума, в Республике Коми – 65,85 процента.