Вопрос о развитии северных территорий обсуждался на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

Как отметил на заседании руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов, из-за чехарды в системе северных льгот и социальных гарантий, которая идёт с середины 90-х годов, из сегодняшнего закона о северах, из 36 действующих статей закона действуют только 12. "Север утратил былую привлекательность как территория высоких заработков. На сегодня Северный регион России уже покинули 1,6 миллиона человек. Уверен, что Север не может и не должен осваиваться вахтовым методом. Если доходы коренного населения будут падать, люди уйдут, а инвесторы не придут", - отметил С.Миронов.

"Да, у нас в значительной степени была утрачена привлекательность работы на северах, это правда, а в советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственным. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли представиться возможным. Строить новые города за полярным кругом? Вы знаете, во-первых, экология меняется, климат меняется — сейчас ведь вопрос о том, что нам делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте, потому что там города же на сваях построены многие, и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту, а она тает, и это вопрос", — сказал Путин.

Кроме того, добавил президент, "на постоянной основе строить новое жилье, новые города, капитальные строения в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей — может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл, может быть".

"Мы, как вы знаете, сейчас занялись обустройством Северного пути, транспортного этого коридора, причем комплексно этим занимаемся, обеспечиваем и безопасность, и защиту природы в этих регионах — имею в виду увеличение объемов хозяйственной деятельности в труднодоступных северных и очень чувствительных ко всяким вмешательствам в природу регионов. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство", — отметил президент.

Хороший пример такого способа развития, заметил Путин, это "Ямал СПГ", где люди работают вахтовым методом, уровень заработной платы высокий, и условия "хорошие, достойные". Также есть удачные примеры у "Газпрома", добавил он.

Источник: https://komiinform.ru/news/158094/