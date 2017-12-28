23 декабря 2017 года активисты провели акцию «Мандариновое настроение». Молодежь в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, снеговика и символа 2018 года ходила по улицам города, поздравляла всех прохожих с наступающим Новым Годом. Детям и взрослым, которые читали стихи, пели песни, танцевали, водили хороводы, вручали мандарины и конфеты. Также было много желающих сделать фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Акция прошла тепло и весело. Цель акции - подарить праздник, новогоднее настроение - была достигнута. Это можно было понять по улыбкам людей и ответным поздравлениям и пожеланиям. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Хорошего настроения, и пусть исполнятся все самые заветные мечты!